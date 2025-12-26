逃げ馬ミステリーウェイは2番目に登場した。グランプリ初参戦の松本は「めっちゃ緊張しています。5、6番を引きたい」と希望。そのまま迷わず一番上のボールを取ったが、11番に決まった。「思っていた枠と違うので、また考えたい。馬の力を信じて、リズムを大事に行ければ」。隣で見守った小林師は「いつも通り、行くだけ行け！それだけです」と頼もしい言葉でエールを送った。