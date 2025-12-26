Ｎｕｍｂｅｒ＿ｉが２５日、さいたまスーパーアリーナで「Ｎｕｍｂｅｒ＿ｉＬＩＶＥＴＯＵＲ２０２５Ｎｏ．２」のファイナル公演を行い、８都市２５公演で約３０万人を動員したツアーを完走した。メンバーはゴンドラで現れ、「ＨＩＲＡＫＥＧＯＭＡ」で開幕。会場を巻き込んだクリスマストークで、欲しいプレゼントを平野紫耀（２８）は「加湿器」、神宮寺勇太（２８）は「ムラシャン（紫シャンプー）」、岸優太（３０