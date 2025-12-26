3月に有馬記念と同舞台の日経賞を制しているマイネルエンペラーは6枠12番。丹内は「もう少し内でも良かったかなと思うけど、もまれずに行ければいい。（コースは）一度勝っているので自信を持って乗りたい」と気合十分。天皇賞・春（5着）以来約8カ月ぶりの実戦だが、清水久師は「いい状態にあります。中山も得意ですし、ジョッキーに任せます」と久々でも能力全開を期待した。