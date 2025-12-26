日本テレビのバラエティー番組を降板となった元「ＴＯＫＩＯ」の国分太一（５１）が日弁連に申し立てていた人権救済について、日弁連が「取り扱うことができない」と判断していたことが分かった。国分の代理人、菰田優弁護士が２５日明らかにした。「誠に遺憾」とし、国分が求める直接謝罪が認められないことは「深刻な人権侵害」と主張した。国分の代理人、菰田氏は人権救済の申し立てが認められなかったことについて報道各社