アドマイヤテラは川田の提案で友道師がボールを取ったが13番を引いて苦笑い。隣の川田は「素晴らしい枠を引いてくれました。（今回は）2歩目で、つまずかないようにしたいと思います」とジョークで会場を沸かした。前走のジャパンCはスタート直後に落馬、競走中止になったがカラ馬のまま“先頭”でゴールしていた。指揮官は「スタミナがあるので（舞台は）大丈夫だと思うし、秋3戦目だけど万全です」と自信を持って大舞台に送