阪神・伊原が、26日から阪神電鉄の駅構内などに掲出される十日戎（とおかえびす）のポスターモデルを務めた。“新春の顔”としてはかま姿で撮影に臨み「良いんじゃないですか」と照れ笑い。昨年のドラフト1位で入団し、プロ1年目の今季は4月にローテーション入りして5勝をマークしたが、後半は失速した。「足りないところばっかり。投げることも、体力面、フィジカル面も。12月、1月としっかりやってこないと来年はないですよ