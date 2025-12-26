阪神の佐藤輝が愛用する大阪市西区北堀江のアパレルブランドRUELLE（ルエル）で「半日店長」を務めた。事前抽選の当選者と当日券購入者を合わせた計120人が来店。午後3時から6時まで接客と写真撮影を行い、自身の背番号と同じ8番が入ったコラボベースボールTシャツの購入者には特典としてサインした。周辺でショッピング中だったというチームメートの富田が来店するひと幕もあり、「ちゃんと買っていけよ」と声をかけて、しっ