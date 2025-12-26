サッカー元日本代表ＭＦの本田圭佑（３９）が２５日、自身が考案した４人制サッカーのＵ−１０、Ｕ−１２の全国大会決勝戦（トヨタアリーナ東京）後に取材に応じ、来年のＷ杯北中米３カ国大会に向けて「レベルが上がっていますから。（優勝の）可能性も上がってきている」と期待を寄せた。自身はＷ杯３大会に出場。酸いも甘いも経験してきた男は、悲願の優勝を掲げる森保ジャパンにアドバイスを送った。「足をすくわれないよう