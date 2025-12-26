関東馬アラタは4番目の抽選。騎乗する大野が緊張気味にボールを手に取り、7枠14番に決まった。「外めの枠になりますが、大外じゃなくて良かったです」と気持ちを切り替えた。複数の回避馬が出て、繰り上がりで出走可能になった。キャリア豊富の古豪が初の夢舞台に挑む。