Ｊ１神戸が今季限りで清水を退団した元日本代表ＭＦ乾貴士（３７）を獲得することが２５日までに明らかになった。関係者によると、交渉は順調に進んでおり、近日中にも発表される。乾は清水で主力として今季のリーグ戦３８試合全試合に出場し、３得点２アシストをマーク。３７歳と年齢は重ねたが、ドイツ、スペインで活躍し、２０１８年Ｗ杯ロシア大会で２ゴールを決めた日本屈指のテクニックは健在だ。契約満了により今季限