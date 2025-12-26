札幌・中央警察署は2025年12月25日、暴力行為等処罰に関する法律違反の疑いで、札幌市中央区に住む無職の男（67）を現行犯逮捕しました。男は12月25日午後4時半ごろ、札幌市中央区南4条西14丁目の入所する施設の部屋で、職員の男性（27）に対して「クソガキ」などと怒鳴り、包丁を突き付けて脅迫した疑いがもたれています。男性にけがはありません。同僚職員から「男性職員が近づくと刃物を向けられた」と110番通報があり、事件が