札幌市北区新川2条13丁目の琴似川で2025年12月25日、成人とみられる男性の遺体が見つかりました。琴似川にかかる「西陵橋」付近で、午前10時40分ごろ、散歩中の人から「川に人が浮かんでいる」と110番通報がありました。警察によりますと、遺体は成人とみられる男性で、西陵橋の橋脚にうつぶせで引っかかった状態だったということです。遺体は衣服を着た状態で、警察は身元の確認を進めるとともに、外傷の有無を調べるなどして、事