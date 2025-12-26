マイルCS5着のエルトンバローズは7番目に登場。1枠2番を希望した西村淳だったが、正反対の8枠15番となり「内に越したことはないと思いますけど…、楽しんで乗ります」と率直な感想を語った。2500メートルはキャリア最長の距離。杉山晴師は「これ（距離）はやってみないと分からない」とし、その上で「休み明け4走目で、良い状態で迎えられる」と状態面の良さをアピールした。