ラストランとなる23年ダービー馬タスティエーラは鞍上の松山が兵庫ゴールドトロフィーに騎乗のため欠席となり、管理する堀師が「松山君の代わりに引きます」と8番目にボールを引いた。書かれた馬番は大外16番。一瞬、表情が曇ったトレーナーは「ジャパンカップも大外（18番）。その経験が生かせれば」と気を取り直して冷静に語った。大外16番は2年連続で2着。昨年は同じダービー馬シャフリヤールが鼻差2着まで追い込んでおり、