JRAは25日、有馬記念出走馬の調教後馬体重を発表した。昨年覇者のレガレイラは前走比4キロ増の484キロ。G1連勝へ向け、引き続き好馬体をキープしている。メイショウタバル、ダノンデサイルは共に12キロ増の520キロ。長距離輸送を考慮すれば、問題ないだろう。