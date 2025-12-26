地元同意を得て、東京電力は12月24日、柏崎刈羽原発6号機の再稼働に向けた設備の最終確認を受ける“使用前確認”を原子力規制委員会に申請。来年2月26日の営業運転開始を目指す方針を示しました。 23日、花角知事が柏崎刈羽原発の再稼働について国に容認する意向を正式に伝達。これを受け東京電力は…【東京電力小早川智明 社長】「6号機の使用間確認変更申請を原子力規制委員会に提出した」24日、再稼働に向けた設備の最終チェ