歌手の和田アキ子（75）が24日から25日にかけて放送されたニッポン放送「第51回ラジオ・チャリティ・ミュージックソン」（24日正午〜25日正午）にゲスト出演。パーソナリティを務めるお笑いコンビ「サンドウィッチマン」が、和田の自宅を訪れた時の様子を語った。伊達みきおが「アッコさんの家までお邪魔したことがありますからね。ずいぶん前ですけど」と言うと、和田は「そうらしいね。あまり覚えていないんだけど。何しに来