自社の将来像について語る横浜バニラの高橋優斗社長ＣＥＯ＝横浜市中区ギフトスイーツを手がける横浜バニラ（横浜市西区）が設立から１年が経過した。２月に発売した第１弾商品「塩バニラフィナンシェ」は、「１２時間で販売されたフィナンシェの最多個数」でギネス世界記録を達成。１０月には第２弾商品も打ち出した。元アイドルグループメンバーで、同社代表取締役社長ＣＥＯの高橋優斗氏（２６）に起業の狙いや将来ビジョンを