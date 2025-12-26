東西ルーキー記者によるホープフルS連載「HopeStepJump」の第5回は栗東取材班の入矢美奈が担当する。キャリア1戦で挑むメイショウハチコウは有馬記念に出走するメイショウタバルのいとこにあたる血統。天国のオーナーへささげるVバトンをつなぐか。入矢、菊地の最終結論は27日の紙面でお届けする。各陣営の話を聞き、携わる馬へのドラマがそれぞれにあることを改めて実感。出走馬が確定した今日の連載は「メイショウ」がつ