中日の球団マスコットのドアラが契約交渉に臨み、好物の食パン90グラム増の620グラム（重さは推定）で更改した。来年、球団創設90周年を迎えることを受けてのアップで、体調不良に悩まされた昨季を引き合いに、「今年は休まずできたので評価されたと思う」と振り返った。最後は来季のチームスローガン「ドラあげ」をもじり、「みんなでドあラげ」と一丸姿勢で臨む構えを示した。