オリックス・杉本の契約更改が年明け以降にずれ込むことが確実となった。球団は水面下で交渉を重ねてきたが、今季年俸6800万円から1000万円前後のアップ提示（いすれも推定）と、本人の希望額には開きがあるもようだ。今季は4年ぶりに規定打席に到達し、チームトップの16本塁打を記録。大阪・舞洲の球団施設で自主トレを行ったラオウは、「納得しないまま契約するよりはいいと思うので」と話した。