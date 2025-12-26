阪神の伊原陵人投手（２５）が、阪急阪神沿線の駅構内などに２６日から掲出される「十日えびす」のポスターに登場することが２５日発表され、チームの連覇へ向けて新年の誓いを立てた。青色のはかまを着用した左腕は、来季を見据えた。「（縁起が良い）かもしれないです」と話したのは来年の干支（えと）である丙午（ひのえうま）だ。二つの漢字が火の性質を持っていることからパワフルや情熱などのイメージを連想するという言