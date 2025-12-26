阪神・藤川球児監督（４５）が２５日、球団初のセ・リーグ連覇へ向けて打線を白紙に戻すことを宣言した。今季は４番の佐藤輝明内野手（２６）を軸に、１番から５番をほぼ固定してシーズンを戦い抜いたが、来季はゼロベースで再構築。「選手の顔と名前と背番号は全く関係ないですから。年俸も関係ないですから」と実績は問わずに、“シン・猛虎打線”へ組み替える。日本シリーズ敗退直後、「２０２５年のチームを壊す」と言い放