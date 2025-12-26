オリックス・来田涼斗外野手（23）が自身のインスタグラムを更新し、女子ゴルフの鶴岡果恋（26）と結婚したことを発表した。ウエディングフォトを披露し、「アスリート同士ともに切磋琢磨（せっさたくま）して高め合い、生活面でも互いに支えあえる夫婦に成長していきたいと思います」などと連名でつづった。プロ5年目の今季は50試合に出場して打率・234、2本塁打、5打点。期待の若武者が、生涯の伴侶とともに飛躍を期す。