ウクライナのゼレンスキー大統領（ゲッティ＝共同）【キーウ共同】ウクライナのゼレンスキー大統領は25日、米国の仲介で策定中のロシアとの和平案を巡り、米国のウィットコフ和平交渉担当特使やトランプ大統領の娘婿クシュナー氏と電話会談した。ウクライナ大統領府は、戦闘終結後に米欧が提供する「安全の保証」や復興計画を含む経済分野で進展があったと発表した。ゼレンスキー氏は23日、20項目の和平案の詳細を公表、激戦地