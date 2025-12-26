中日・上林が名古屋市内で契約交渉し、2850万円増となる年俸4600万円でサインした（金額は推定）。これで球団の日本人選手が全て契約更改を終えた。「今年、成績を残せなかったら危なかったと…。野球人生の分岐点だと思っていた」復活を証明した一年だった。加入2年目の今季は134試合出場で打率・270、17本塁打、52打点、リーグ2位の27盗塁を記録。「まだ伸びしろだらけ。全ての数字を伸ばしたい」と飛躍を誓った。来年1