「毎日の暮らしの『お守り』になる商品をつくりたいと思ってきました。『YOLUを使ったら調子がいいな』という安心につながればうれしいです」と話すI―neの小山景都さん＝大阪市美容品などを扱うI―ne（アイエヌイー）が2021年9月に発売した夜間美容のブランド「YOLU（ヨル）」が好調だ。商品開発を担当するI―neの小山景都（こやま・けいと）さんにヒットのヒントを聞いた。（共同通信＝出井隆裕記者）シャンプーとトリートメ