鹿島アントラーズの元日本代表MF柴崎岳が公式SNSを更新。毎年恒例となっている妻で女優の真野恵里菜さん、昨年７月の誕生した第１子、そして愛犬とのファミリー勢揃いショットを公開した。柴崎は「Merry Cristmas 2025」とシンプルに記して、クリスマスツリーを中央に据えた一枚の画像を掲載。真野さんも同じタイミングで同じ写真をSNS上にアップし、こちらは「Merry Christmas今年は初めてサンタさんが来ました。朝起きて枕