昨シーズンのプレミアリーグを制したリバプールは今季、まさかの不振に喘いでいる。悪い流れは続き、ここにきて怪我人が続出。12月22日には、スウェーデン代表FWアレクサンデル・イサクが腓骨骨折で手術を受けた発表した。長期離脱は必至だ。オランダ代表FWコディ・ガクポも故障中で、エジプト代表FWモハメド・サラーはアフリカ・ネーションズカップに参加。アタッカー陣が手薄になっている。そんな緊急事態のなか、リバプ