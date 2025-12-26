仏RFIの中国語版サイトによると、欧州連合（EU）は23日、中国や他のアジア諸国との競争に苦戦している欧州のプラスチックリサイクル業界を支援する案を発表した。記事によると、プラスチック廃棄物が増加する中、リサイクル能力は2021年に17％増加したが、22年には10％増に減速し、23年には6％増にとどまった。欧州委員会は、リサイクル能力は25年末までに「約100万トン減少すると予想される」とし、「この能力の低下は、環境順守