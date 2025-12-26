巨人が前レッドソックス傘下3Aのブライアン・マタ投手（26）を獲得することが25日、分かった。ベネズエラ出身で最速100マイル（約161キロ）の右腕。メジャー経験はないが、マイナー通算150試合に登板し101試合が先発。今季は3Aで全てリリーフで42試合に登板し、3勝3敗2セーブ、防御率5・08だった。先発、中継ぎともに経験があり、26歳の若さも魅力だ。今オフは前レイズの右腕フォレスト・ウィットリー投手（28）、前ロイヤル