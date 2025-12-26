賃上げの動きが広がりつつある一般企業に比べて、看護師や薬剤師らの待遇は見劣りしていた。その改善にようやく道筋が見えたと言える。政府が、医療の対価である診療報酬を、２０２６年度から大幅に引き上げることを決めた。具体的には、医師や看護師、薬剤師らの人件費などに充てられる「本体」部分を３・０９％引き上げる。その一方、医薬品の価格である「薬価」部分は０・８７％引き下げる。全体としては２・２２％のプラ