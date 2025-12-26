楽天の三木肇監督（48）が来季のキーマンに「宗山、中島、黒川、安田。ピッチャーだったら古謝、荘司」と飛躍を見据える20代中盤の若手を挙げ「また新しい壁にぶち当たると思う。もう一つの壁を乗り越えられるかどうか」と期待した。最高のモデルケースは村林だ。昨季は高卒9年目で自己最多139試合に出場し、遊撃のレギュラーをつかんだが、今季は宗山の加入で主に三塁を守った。それでも144安打で自身初の打撃タイトルとな