2026年1月2、3日に開催される箱根駅伝。大東文化大学は昨年の雪辱を果たし、シード権獲得をめざします。1968年に箱根初出場となった大東文化大は、1975年に初優勝。これまで53回の出場を果たし、計4回の優勝を果たしてきました。しかし3年連続の出場となった前回大会は、19位に沈みシード権を逃しました。「ぶっ飛んでる」期待される3年・棟方一楽前回大会で涙をのんだ大東文化大学。今大会は予選会からの挑戦となりました。前回の