政府が、結婚で姓（氏）を変えた人の旧姓使用の法制化に向け、来年の通常国会に関連法案の提出を検討する方針を与党に伝えたことが分かった。新法として、男女共同参画政策を担当する内閣府を中心に法案策定を進める。政府・与党関係者が２５日、明らかにした。法案名は「旧氏使用法案」を検討しており、旧姓使用の法律上の根拠を明確化することで、行政手続きや金融機関などで旧姓を使う人の不便解消を図る内容だ。民法の改正