「スピードスケート・全日本選手権」（２６日開幕、エムウェーブ）来年２月に行われるミラノ・コルティナ五輪の代表選考会を兼ねたスピードスケートの全日本選手権の前日練習が２５日、同会場で行われた。女子１０００メートル、１５００メートルで五輪代表を確実にしている高木美帆（３１）＝ＴＯＫＯインカラミ＝は「内定基準はＷ杯でクリアすることができたという前提があるんですけど、（五輪までに）公式戦でレースをでき