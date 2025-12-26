俳優の堺雅人（５２）が主演するＴＢＳ系日曜劇場「ＶＩＶＡＮＴ」続編の放送時期が、来年７月期からの２クールで内定したことが分かった。複数の関係者が明かした。ＴＢＳは同作の放送を「来年」とだけ発表しており、具体的な時期が焦点になっていた。ＴＢＳ社員の話。「続編は初回が来年７月で最終回が１２月。つまり、放送期間は２クール（半年）です。連続ドラマで２クールは比較的珍しく、会社（ＴＢＳ）が社運を賭けた大作