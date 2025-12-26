?お騒がせ女子プロレスラー?ことウナギ・サヤカ（３９）が来年の抱負をぶち上げた。８月から７か月連続で自主興行を開催するウナギは、第５弾となった２５日新宿大会で、２８日に現役を引退するセンダイガールズの優宇とシングルで激突。最後はウナギが優宇にラストライドを決められ３カウントを献上した。今年は２月に後楽園で里村明衣子とのワンマッチを皮切りに「７番勝負」と名付けシングルマッチを敢行。毎月自主興行を開