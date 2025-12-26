なんだか冬コーデが地味見え……。そんなときは、トレンドカラーであるブルーを盛り込んでみて。今回編集部が注目したのは、【ユニクロ】× 【JWA】の冬アイテム。英国デザイナーのジョナサン・アンダーソンが手がけるラインナップは、シンプルながらも存在感のあるデザインが魅力。今回は、大人のデイリーコーデに合わせやすい洋服や小物をセレクトしたので、ぜひ売り切れ前にゲットし