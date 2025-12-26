自身のインスタグラムで公開女子プロゴルフの鶴岡果恋（明治安田）が25日、自身のインスタグラムでオリックス・来田涼斗外野手との結婚を発表した。アスリート同士のビッグカップル誕生にはファンから「お似合いで素敵」「始球式とかやって欲しい」などの声があがっている。26歳の鶴岡は、2024年にメルセデスランキング31位となり、自身初のシード権を獲得。今季は30試合に出場して同ランキングは41位。7月の大東建託・いい部