巨人が新外国人として本格調査していた前レッドソックス傘下３Ａウースターのブライアン・マタ投手（２６）と正式に契約合意したことが２５日、分かった。最速１６０キロの剛腕で先発として起用する見込み。すでに獲得が発表されている前レイズの身長２０１センチの最速１６０キロ右腕、フォレスト・ウィットリー投手（２８）との「超特急コンビ」が、課題の先発ローテの救世主として期待される。阿部巨人が、またまた先発補強