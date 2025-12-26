箱根駅伝を主催する関東学生陸上競技連盟（関東学連）は２５日、５年に１回だった記念大会を２８年１月開催の第１０４回大会から４年に１回として、出場枠で３チーム増の計２６チームとするなどの大改革を行うと発表した。２９年１月開催の第１０５回大会以降、通常大会も３増の２４チームが出場することになった。初出場を目指す芝浦工大や箱根路から遠ざかっている伝統校にとって朗報となった。正月の風物詩、箱根駅伝がさら