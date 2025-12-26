２３日に死去した男子ゴルフの尾崎将司さん（享年７８）の追悼セレモニーが来季ツアーの国内開幕戦、東建ホームメイトカップ（４月９〜１２日、三重・東建多度ＣＣ）で行われる方向であることが２５日、分かった。「ジャンボ」の愛称で親しまれた尾崎さんは国内最多のプロ通算１１３勝（うちツアー９４勝）を挙げ、歴代最多１２度の賞金王に輝いた。ツアー関係者は「ジャンボさんの功績を称え、感謝を伝える場になるでは」と明か