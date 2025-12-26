ソフトバンク・孫正義オーナー（６８）が２５日、都内の本社で小久保裕紀監督（５４）からシーズン終了報告を受け、リーグ連覇、５年ぶりの日本一で満足しないよう発破をかけた。「日本一で慢心してはいけないですし、満足してもいけない。世界には素晴らしいチームがまだまだありますので」と飽くなき強化を願った。小久保監督とは２８年までの新たな３年契約を結んだばかり。長期政権で期待するのは球団スローガンに据える「