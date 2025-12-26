西武・渡部聖弥外野手（２３）の来季の三塁転向が２５日、決定的となった。西口監督が「今のところサードでいこうかなと思っている」と明かした。打線の軸として地位を築き上げたからこそのコンバートだ。大商大４年時は三塁手だったが、打撃により集中するため「５番・左翼」で開幕を迎えると、１０９試合に出場して打率２割５分９厘。指揮官は「（渡部）聖弥をサードに回すことで、外野１枠に外国人やルーキーの秋山、ハセ（