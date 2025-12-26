ＤｅＮＡの蝦名達夫外野手（２８）が２５日、青森ねぶた祭りとのコラボグッズ製作に意欲を示した。幼少期からなじみのある故郷の祭りの“魂”を横浜に持ってくる。「ねぶた、青森と自分とでコラボしたタオルとかＴシャツとかを作りたい」。青森市出身で青森大在籍時は、山車の引き手のアルバイトをしたことも。プロ入り後も、ねぶた祭りが開催される８月上旬にはＹｏｕＴｕｂｅでの配信を視聴するほど大好きな祭りと共闘を目指