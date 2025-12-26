ヤクルト・池山隆寛監督が２５日、来季の開幕投手の条件を明らかにした。昨季の先発陣は吉村の８勝が最多。突出した投手はおらず、誰にでもチャンスがある状況で「もちろんチームの柱になる人が一番（適任）だと思っている。その後の（開幕ローテの）順番と対戦カードが大事になってくる。相性もあると思う」と考えを巡らせた。３月２７日のＤｅＮＡ戦に向けて「白紙というか、これは年が明けてみんなで決めていく。（林田球団