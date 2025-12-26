楽天・三木肇監督（４８）が来季に向けたキーマンとして、今季出場機会を増やした若手の名を挙げた。「ベテランならでは、中堅ならでは、若手ならではと、それぞれの持ち味でどんどん出てきてくれたら」と選手全員に期待しながら、「やっぱり若い力は必要なのかな」。主に１番に入り２年目で初めて規定打席に到達した中島大輔外野手（２４）、規定打席には届かなかったが打率２割９分９厘、４番にも座った黒川史陽内野手（２４）