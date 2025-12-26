阪神・藤川球児監督（４５）が２５日、来季の打線白紙を明言した。猛虎の象徴ともいうべき１番からの近本、中野、森下、佐藤輝、大山という並びも「まだ分からない。何も決まっていない。描いちゃダメ。壊しているので」と現時点で未定。「打線は固まっていただけで、それは終わった話。（決定事項）ゼロでしょ。選手の顔、名前、背番号、年俸は関係ない」と実力主義で聖域は設けない。新たにドラフト１位・立石（創価大）が加