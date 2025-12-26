気象台は、午前4時47分に、暴風雪警報を金沢市、七尾市、小松市、輪島市、珠洲市、加賀市、羽咋市、かほく市、白山市、能美市、内灘町、志賀町、宝達志水町、穴水町、能登町に発表しました。【警報エリアを確認】【暴風雪警報】石川県・金沢市、七尾市、小松市、輪島市、珠洲市、加賀市などに発表 26日04:47時点石川県の海上では、26日朝まで暴風雪に警戒してください。加賀では26日夜遅くまで、能登では27日未明まで、高波に警戒